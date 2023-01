Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou dois feridos, ao final desta tarde, na EN207, em Antime, Fafe.O alerta para o acidente foi dado às 18h23. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Fafe e hospitalizadas.A colisão obrigou ao corte da estrada para as operações de socorro e remoção das viaturas sinistradas. A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.