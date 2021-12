Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou três feridos, ao início desta tarde, na EN320, em S. Lourenço do Douro, Marco de Canaveses.O alerta para o acidente foi dado às 14h00. Para o socorro às vítimas foram mobilizados os Bombeiros do Marco de Canaveses e uma equipa médica de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM.A GNR investiga as causas da colisão.