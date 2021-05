Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou três feridos, ao final da tarde, na avenida Principal (EN210), em Bem Viver, Marco de Canaveses.

O alerta para o acidente foi dado às 18h48. Os feridos, dois homens e uma mulher, foram socorridos no local pelos Bombeiros do Marco de Canaveses e pela equipa da SIV de Cinfães. Depois de estabilizados, foram transportados para o Hospital de Penafiel.

A GNR de Alpendurada esteve no local e investiga as causas do acidente.