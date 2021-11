Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou quatro feridos, esta tarde, na EN13, Póvoa de Varzim. As vítimas foram hospitalizadas.

O alerta para o acidente, num cruzamento da rua Gomes de Amorim (EN13), foi dado pelas 14h35. Os quatro feridos foram assistidos no local por elementos dos Bombeiros da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, sendo depois transportados para o hospital.

A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.