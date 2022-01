Quatro mulheres, dos 16 aos 65 anos, e um homem, de 62 anos, ficaram feridos na sequência de uma colisão entre dois carros, na FeiraO alerta foi dado, cerca das 17h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para uma colisão rodoviária, na A41, em Nogueira da Regedoura, sentido Sandim/Espinho.A GNR está no local.A viatura médica de emergência e reanimação da Feira foi acionada. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.