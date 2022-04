Um morto em capotamento de trator no concelho de Pombal

Um homem morreu na quarta-feira à noite na sequência do capotamento do trator que conduzia em Borda do Rio, Louriçal, concelho de Pombal, disseram esta quinta-feira à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital das Operações de Socorro de Leiria, o alerta para o acidente foi feito às 23:18, tendo acorrido ao local 12 operacionais apoiados por cinco viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Pombal, INEM e GNR.

A GNR adiantou que a vítima mortal é um homem de 65 anos.

À Lusa, o adjunto de comando da corporação de Pombal, João Carlos, explicou que o alerta foi dado por familiares que estranharam a ausência do homem que estava a realizar trabalhos num terreno agrícola.