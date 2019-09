Um morto em colisão entre camião e mota em Vouzela

Uma colisão entre um camião e um motociclo ao início da tarde desta segunda-feira provocou a morte ao condutor do motociclo, em Vouzela, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.Segundo a mesma fonte, o alerta para esta colisão na Estrada Nacional (EN) 228, em Vasconha, concelho de Vouzela, distrito de Viseu, foi dado às 14h30.O acidente "provocou a morte do condutor do motociclo, que terá entre 20 a 25 anos".No local estiveram seis operacionais apoiados por quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, da Guarda Nacional Republicana (GNR), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).