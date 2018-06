Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Unidade móvel de saúde regressa às zonas rurais de Castro Marim

Por Rafael Duarte | 10:02

A Unidade Móvel de Saúde (UMS) já está a percorrer, novamente, todas as povoações rurais do concelho de Castro Marim, após uma paragem forçada, há cinco meses, devido a um conflito político.



"Ninguém, até hoje, compreendeu porque se acabou com um serviço tão importante como este para uma população tão carenciada e envelhecida", refere Francisco Amaral, presidente da Câmara Municipal.



A 26 de dezembro, a proposta pela continuidade deste serviço foi chumbada pelo PS, em reunião de Câmara, por considerar que o serviço era insuficiente e que deveria terminar, propondo que este fosse reposto mas com um novo modelo.



Em janeiro, o PS apresentou uma proposta com vista à refuncionalização da UMS mas esta foi recusada por Francisco Amaral, que considerou ser uma proposta insuficiente e que não continha nenhum médico ou enfermeiro em concreto.



Passados cinco meses, a UMS volta a estar em funcionamento mas através da contratação pública de médicos. O serviço, que está a ser prestado em articulação com a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, continua a funcionar com as mesmas médicas. Falta agora a contratação de um enfermeiro.



"Foram cinco meses de debates inglórios, muita politiquice e muita demagogia, sendo os mais prejudicados os destinatários deste serviço", refere Francisco Amaral, que lamenta não ter surgido "uma solução com médico, vinda da oposição".



Entretanto o serviço foi retomado, há uma semana, e, segundo a autarquia, "com grande satisfação da população idosa dos montes rurais do concelho". Francisco Amaral lembra que esta "não é a solução ideal, mas garante-se o funcionamento deste serviço a tempo inteiro".