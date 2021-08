"É revoltante uma menina saudável, que praticava desporto e tinha uma alimentação cuidada, morrer assim de forma súbita. Não acredito que tenha havido excessos, até porque a Inês não bebia álcool.”A família de Inês Rafael, 19 anos, quer esclarecimentos sobre a morte repentina da jovem estudante de Jornalismo, este sábado de madrugada, no Parque de Campismo de Vieira do Minho, onde acampava com um grupo de 12 amigos.