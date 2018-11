Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Usa martelo e catana para roubar 200 euros

Nuno Moreira, de 46 anos, confessou que protagonizou o assalto violento à geladaria Emanha, na Figueira da Foz.

Por M.F. | 11:10

"Deixei de tomar a medicação e agi por impulso", disse esta segunda-feira no Tribunal de Coimbra, Nuno Moreira, de 46 anos, ao coletivo de juízes, após confessar que protagonizou o assalto violento à geladaria Emanha, na Figueira da Foz.



O assalto ocorreu em março deste ano. Nuno Moreira entrou com óculos de soldador, lenço preto no rosto e munido de um martelo e catana. Sem dizer uma palavra, foi direito ao balcão e destruiu a caixa registadora para roubar duzentos euros.



A PSP foi chamada e deteve-o a trinta metros do local.



"Não sou perigoso nem nenhum criminoso", disse o arguido, que tem tido acompanhamento psiquiátrico. Mostrou-se arrependido pela gravidade dos seus atos.



A sentença é lida sexta-feira.