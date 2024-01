Uma utente que estava a ser seguida em psiquiatria pegou fogo à casa de banho do serviço de urgências do hospital de Vila Nova de Gaia. Terá começado no caixote do lixo da casa de banho.



Ao que o CM apurou, o incêndio provocou muito fumo no local e foi necessário deslocar utentes que estavam nas proximidades do local.

Os Sapadores de Vila Nova de Gaia estão a proceder a trabalhos de desenfumagem.

Não há feridos a registar.