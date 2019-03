Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Utentes da Linha de Sintra exigem melhor serviço nos transportes

Passageiros criticam falta de manutenção, que traz insegurança nas composições e infraestruturas.

Por Rogério Chambel | 08:48

A Comissão de Utentes da Linha de Sintra vai manifestar-se esta quarta-feira, na estação ferroviária de Queluz-Belas, contra a degradação do serviço prestado pela CP. Na ação de protesto vai ser lançado um abaixo-assinado por um serviço público de qualidade.



A Comissão de Utentes diz que, ao longo da última década, o serviço de comboios tem vindo a degradar-se profundamente, "fruto de políticas que promovem a utilização do transporte pessoal em prejuízo do transporte público".



A Comissão de Utentes chama a atenção para a falta de manutenção, que "traz a insegurança nos comboios e infraestruturas". No abaixo-assinado que vai ser apresentado e que começará a circular na próxima semana, reclama-se o reforço do número de trabalhadores e equipamentos em todos as empresas do setor ferroviário.



A criação, junto às estações de comboio, de zonas próprias para estacionamento gratuito destinadas aos utentes com título de transporte válido também consta das reivindicações, tal como a requalificação da estação de Algueirão Mem-Martins, sem condições mínimas, segundo os utentes.



No abaixo-assinado defende-se ainda "horários de funcionamento que correspondam às reais necessidades dos utentes, articulando-as com os dos restantes meios de transporte da Área Metropolitana de Lisboa.



Relativamente aos novos passes intermodais que passam a abranger a Área Metropolitana de Lisboa, com a consequente redução de preço, os utentes da Linha de Sintra dizem que "é um passo importante para a valorização do transporte ferroviário, mas precisa do investimento adequado no serviço público", por forma a corresponder a um aumento do número de utentes.