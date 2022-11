Vaca morre em colisão com carro na EN308 em Viana do Castelo

Uma mulher, com cerca de 20 anos, sofreu ferimentos depois de ter embatido violentamente o carro que conduzia contra uma vaca, na noite de quarta-feira, na reta de Algares (EN308), em Carvoeiro, Viana do Castelo. A condutora acabou por se despistar e o carro ficou capotado. O animal atropelado acabou por morrer no local.

A vítima foi socorrida pelos voluntários de Viana e pelos Sapadores e depois transportada ao hospital da cidade.

Só após o socorro à vítima é que as autoridades se aperceberam de uma vaca morta na zona.

A GNR foi chamada ao local.