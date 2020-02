Vaga de ataques ao tabaco em Vizela

Quatro estabelecimentos comerciais foram assaltados, esta semana, em Vizela. Os últimos casos ocorreram esta quinta-feira de madrugada. Os ladrões furtaram as má-quinas de tabaco. A GNR investiga.O método utilizado é sempre o mesmo. Os assaltantes estroncam as portas dos espaços de restauração e retiram as máquinas de tabaco para depois as transportarem numa carrinha.Os primeiros casos ocorreram na terça-feira. Dois espaços comerciais, em frente à escola secundária de Vizela, foram assaltados. Já na madrugada de quinta-feira, os alvos dos ladrões foram duas pastelarias, uma na localidade de S. Miguel e outra em Vilar. Todas as máquinas de tabaco foram abandonadas pelos assaltantes.