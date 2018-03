Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vagas para 30 médicos no Algarve

Concurso para contratação de clínicos foi publicado.

Por João Mira Godinho | 09:40

Os hospitais públicos algarvios vão ter vagas para 30 médicos, no âmbito do concurso anunciado pelo Ministério da Saúde, para absorver os recém-especialistas hospitalares, formados há 10 meses. Algumas das especialidades mais carenciadas têm o maior número de vagas.



Anestesiologia (6), Cirurgia Geral e Medicina Interna (5 cada) e Ortopedia (4), são as especialidades com maior número de vagas disponíveis. Todas as outras vão poder receber apenas um clínico (ver pormenores). "Estamos muito satisfeitos com a atribuição, a nível nacional, deste número de vagas", comentou Ana Paula Gonçalves, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).



Falta saber se estes lugares vão agora ser preenchidos, recordando que num passado recente, muitos concursos para médicos na região registaram uma enorme falta de candidatos. O Ministério da Saúde assumiu que já houve contratações diretas dos jovens clínicos por hospitais (ver pormenores). A Ordem dos Médicos diz que vai "monitorizar vaga a vaga" se os lugares são ocupados.



PORMENORES

Especialidades com uma vaga

Anatomia Patológica, Cirurgia Plástica, Endocrinologia e Nutrição, Estomatologia, Ginecologia/Obstetrícia, Hematologia Clínica, Neurocirurgia, Oncologia Médica, Pediatria e Psiquiatria são as especialidades com apenas uma vaga.



Contratação direta

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, admitiu que "alguns médicos terão sido contratados por razões de imperativa necessidade" para terem sido abertos 503 lugares a nível nacional, para mais de 700 médicos recém-formados.