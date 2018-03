Concurso deixa de fora 200 médicos

Escolas voltam a abrir e as estradas já estão transitáveis.

Ex-Procurador-Geral da República também critica magistrados por causa do segredo de Justiça.

Vice-presidente do BCP vai depor presencialmente após insistência do tribunal.

Mundo

Ciência continua a desvendar as camadas do microbioma da pele para revelar as suas propriedades protetoras.