Valentina terá sido morta pelo pai. Os outros casos de crianças mortas por familiares

O caso da morte de Valentina está a chocar o País. A menina de nove anos deverá ter sido morta pelo pai e pela madrasta.Mas o caso de Valentina não é único nos últimos anos, há registo de várias crianças mortas pelos pais nos últimos tempos.Foi morta e desmembrada pela mãe e um tio que quiseram esconder relação incestuosa. Corpo nunca foi encontrado.Vítima de maus-tratos às mãos do pai e da avó, não resistiu às queimaduras infligidas. Corpo foi atirado ao rio Douro.Foi espancado até à morte pelo padrasto, que também o violou. Menino era surdo-mudo e tinha problemas de visão.Morreu estrangulada com o cordão de um roupão pelo pai, que enviou depois mensagens à mãe a relatar o que tinha feito.Morreu afogado quando a mãe saltou ao rio Douro com ele ao colo. Anabela sobreviveu e foi condenada a uma pena suspensa.Esmurrado e pontapeado na cabeça pelo pai, que justificou estar farto de o ouvir chorar. A mãe foi julgada por omissão de auxílio.Foi atirado à água numa ribeira na Serra das Minas, Sintra, pela mãe, que culpou grupo de encapuzados, mas depois confessou.Irmãos de 11 meses e três anos foram trancados num quarto quando a mãe, Kelly Oliveira, incendiou a casa onde viviam, em Alenquer.Foram envenenados pela mãe, Eliana Sanches, que não aceitou a decisão do tribunal de entregar a custódia dos filhos ao pai.Bebé de quatro meses foi mergulhada em água a escaldar pelos pais, que depois puseram sal nas feridas. Não resistiu à tortura.Menino de cinco meses foi morto pelo pai, João Barata, com uma facada no peito. Homicida mandou vídeo do crime à mãe.Atiradas à água na praia da Giribita, Caxias, as duas irmãs não escaparam a ato tresloucado da mãe, que nunca explicou o motivo.