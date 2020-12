"Vamos estar todos juntos": Irmã de Ivo Lucas faz 34 anos e ia reunir a família este domingo

A cantora Diana Lucas, irmã de Ivo Lucas, esteve esta semana no programa Manhã CM, na, e avançou que tinha planeado para este domingo uma festa de aniversário com toda a família.Ivo Lucas está internado no Hospital de Santarém, depois de sofrer um acidente na A1 na noite deste sábado que resultou na morte da namorada, Sara Carreira.Diana Lucas esteve esta noite no hospital de Santarém junto de Bárbara Bandeira (melhor amiga de Sara) e com a família Carreira.O ator Ivo Lucas foi considerado ferido grave mas, segundo apurou oeste domingo, já está estável.