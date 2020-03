Cinco inspetores da ASAE detidos por suspeita de corrupção

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira cinco inspetores da ASAE por suspeitas de corrupção. Os detidos são suspeitos de ter transmitido informações privilegiadas a proprietários e trabalhadores de estabelecimentos comerciais.A ação decorreu em Lisboa, Vila Franca de Xira, Amadora, Cacém e Fernão Ferro e contou com a participação de 40 inspetores da PJ.Os cinco detidos vão ser esta quarta-feira presentes à autoridade judiciária titular do inquérito - DIAP Regional de Lisboa - para a realização do primeiro interrogatório judicial.A PJ informa ainda que a investigação prossegue agora no sentido de apurar a dimensão cabal das situações de benefício ilícito e das respetivas contrapartidas desta prática criminosa.