Veículo dos Sapadores do Porto envolvido em acidente

Bombeiros iam em marcha de urgência. Três pessoas ficaram feridas.

Por Ana Silva Monteiro | 14:37

Uma colisão entre um carro e um veículo dos Sapadores do Porto, na manhã desta quinta-feira, na rua de Monte dos Burgos, no Porto feriu três pessoas. O acidente ocorreu pelas 11h00 num cruzamento. Ao que tudo indica os bombeiros que iam em marcha de emergência, terão passado um sinal vermelho e colidido com o carro.

Os feridos, uma mulher e dois bombeiros, ficaram com ferimentos considerados ligeiros. Foram socorridos no local e transportados ao Hospital de São João, no Porto.

Os veículos ficaram bastante danificados .