Veículos de substituição vão a todas as estações do Algarve

CP fez novo contrato com empresa de autocarros que disponibiliza o serviço.

Por Rafael Duarte | 10:38

Os autocarros que são fornecidos pela CP para garantir o transporte dos passageiros, quando há supressões de comboios no serviço regional da Linha do Algarve, já param em todas as estações.



A CP fez um novo contrato com a empresa responsável por este serviço de substituição, depois de muitas queixas de utentes, que tinham como destino final estações mais pequenas, onde os autocarros não paravam.



A alteração foi tomada há cerca de uma semana. No entanto, e já depois do novo contrato entre a CP e a empresa de autocarros, Mafalda Rodrigues, que vive em Cacela e diariamente tem de se deslocar a Faro, para trabalhar, viu o motorista de um veículo de substituição dizer-lhe que não tinha instruções para parar em Cacela.



"Tive que sair em Tavira mas fui reclamar na estação", conta. No entanto, aí um funcionário da CP mostrou-se muito surpreendido pelo que aconteceu e assegurou-lhe que tinha recebido a informação que os autocarros têm de parar em todas as estações", explicou ao CM.



Já ontem, quando teve de voltar a recorrer ao autocarro de substituição, Mafalda Rodrigues recebeu a garantia do motorista "que ia parar em todas as estações" e assim acabou por sair do veículo na estação Cacela.



Tal como o CM noticiou, os utentes da CP eram confrontados com supressões diárias de comboios no serviço regional, entre Lagos e Vila Real de Santo António.



E também aqui parece existir uma melhoria por parte da companhia ferroviária. Entre 18 de outubro e ontem Mafalda Rodrigues apenas se apercebeu do cancelamento de quatro serviços - dois no período da manhã e dois ao final do dia.



"Felizmente a CP tomou uma atitude e temos registado melhorias significativas", congratula-se a mulher.