Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Velejador morre em Faro após colisão de barco com rochas

Homem de nacionalidade francesa tinha 80 anos e seria o único ocupante da embarcação.

09:43

Um veleiro francês com cerca de 10 metros colidiu este sábado contra rochas na Praia das Furnas, em Vila do Bispo, Faro, e provocou um morto. A embarcação acabou depois por ficar à mercê da rebentação.



A vítima, um velejador francês de 80 anos, tinha colete salva-vidas, mas acabou por morrer no local. O óbito foi confirmado às 9h30 e o corpo resgatado e levado para o Porto da Baleeira



Segundo o comandante Pereira da Fonseca, porta-voz da Marinha, foram mobilizados ao local salva-vidas de Lagos, uma moto de água, o piquete da Polícia Marítima, bombeiros de Vila do Bisco e o INEM que acionou o helicóptero.



Tudo indica que a vítima seria o único ocupante da embarcação.



O veleiro ficou completamente destruído devido à rebentação contra as pedras.



O alerta foi dado às 6h40 por pescadores locais.