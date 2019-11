Velejador holandês desaparece no rio Guadiana

Há cerca de um mês que o holandês de 72 anos tem o veleiro, onde reside, fundeado no Rio Guadiana, ao largo da vila de Alcoutim, onde costumava ir com regularidade para passear e ir ao supermercado.Alguns habitantes estranharam o facto de o turista já não ser visto desde quarta-feira e alertaram a GNR, que por sua vez comunicou à Capitania de Vila Real de Santo António. No seguimento da investigação, as autoridades encontraram o bote que o homem usava para vir a terra virado ao contrário, uma situação que fortaleceu a suspeita de que terá caído às águas do rio."Para já é meramente uma hipótese, porque ninguém o viu cair à água", disse aoRui Andrade, comandante da capitania de Vila Real de Santo António, revelando que as buscas estão a decorrer desde quinta-feira à tarde, quando receberam a informação do desaparecimento do estrangeiro por parte da GNR."Temos uma embarcação da Polícia Marítima e outra do Instituto de Socorros a Náufragos envolvidas nas buscas. No entanto, como este rio é internacional [faz fronteira com Espanha] pedimos apoio à capitania de Huelva e está um barco da Cruz Vermelha espanhola também nas buscas", esclareceu ainda Rui Andrade.As buscas terminaram esta sexta-feira quando começou a escurecer mas deverão ser retomadas, com os mesmos meios, esta manhã. Segundo oapurou, o homem vivia sozinho na embarcação.