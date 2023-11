Vestígios encontrados num dos carros de Fernando Valente podem dar à Polícia Judiciária de Aveiro as provas que os investigadores precisavam. Aguardam-se ainda os resultados de ADN do Laboratório de Polícia Científica para garantir que se trata de vestígios do crime que terá vitimado Mónica Silva, de 33 anos, e a criança que a mulher esperava - desapareceu há mês e meio grávida de 7 meses.









