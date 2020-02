Viaja para Lisboa para namorar e acaba esfaqueada em restaurante

A turista francesa de 21 anos que terça-feira, num restaurante, foi esfaqueada nas costas e sofreu um golpe de 30 centímetros de comprimento, por um homem que esta quinta-feira ainda era procurado pela PSP, estava em Lisboa para namorar, apurou oA vítima, que recebeu tratamento no Hospital de São José e já teve alta, uma vez que, por sorte, o ferimento era pouco profundo, estava na fila para pagar a refeição, na hamburgueria McDonald’s da rua Rodrigo da Fonseca, quando sentiu o golpe nas costas.De acordo com fonte policial, a jovem turista caiu de joelhos em grande aflição. O namorado, também francês e que estuda em Lisboa e a acompanhava, procurou ajudá-la, assim como os funcionários. Nenhuma testemunha afirmou ter assistido à facada nem ter visto quem a desferiu. Mas todos disseram que atrás da francesa apenas estava um homem com cerca de 1,80 metros, cabelo curto e vestido de ganga e casaco.Este homem permaneceu no local durante algum tempo. Imperturbável, terá pagado a refeição e saiu da hamburgueria ainda antes da chegada da PSP e do INEM. A sua face ficou gravada na videovigilância do restaurante e já está na posse das autoridades, que o procuram identificar. A imagem, que odivulga, corre entre os polícias da Grande Lisboa e Margem Sul.A vítima garante não ter havido motivo para o ataque ocorrido pouco depois das 18h00: não discutiu com ninguém, dentro ou fora do restaurante, nem passou à frente na fila.