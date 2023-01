O vice-chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general Guerra Pereira, mantém-se como arguido do processo que investiga a alegada mentira sobre o sumiço das armas furtadas numa base da ONU, em Bambari, na República Centro-Africana, em janeiro de 2019.



O inquérito ao desaparecimento das armas foi arquivado, segundo um comunicado do Exército, porque não se descobriu quem as furtou, mas há uma segunda investigação, na sequência da primeira, e na qual Guerra Pereira foi constituído arguido.









