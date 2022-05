Figueiredo vestiu-se de negro, ontem, para os funerais de Maria Emília Castro e de Alberto Soares, duas das vítimas mortais do despiste de um autocarro na A1, na Mealhada. "A vida não acaba com a morte", indicou o padre Agostinho Castro na despedida à irmã, naquela freguesia de Guimarães. E, se esta morte "parece absurda", referiu, "não deixa de ser um desafio para a nossa vida, fazendo com que cada dia valha".









