Um vidente deu à polícia alemã as coordenadas exatas do local onde diz estar Madeleine McCann. Michael Schneider, alemão de 50 anos, afirma que o cadáver da menina inglesa está enterrado numa floresta, a cerca de nove quilómetros do aldeamento turístico onde foi vista pela última vez. O desaparecimento ocorreu na Praia da Luz, em Lagos, a 3 de maio de 2007.