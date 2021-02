Agressão de agentes da PSP para travar ajuntamento no Barreiro leva a inquérito disciplinar

A PSP instaurou um inquérito disciplinar a agentes após ter tido acesso a imagens capturadas esta segunda-feira, cerca das 17h40, quando os políocias estavam a proceder a uma detenção.No vídeo é possível verificar pelo menos quatro agentes da polícia a agredir o suspeito que já se encontrava manietado.De acordo com comunicado enviado pela PSP aoa Divisão Policial do Barreiro foi informada que um grupo de indivíduos se encontravam na rua Capitão Aviador Francisco Fernandes Carvalho, no Barreiro, em ajuntamento e a consumir bebidas alcoólicas na via pública, em infração às restrições impostas pelo Estado de Emergência. A autoridade mobilizou-se para o local onde confirmou que po grupo se encontrava a violar as regras do atual confinamento.Um dos cidadãos que foi abordado encontrava-se a consumir bebidas alcoólicas e, se acordo com a autoridade, "adotou uma postura de confrontação e oposição contra a ação policial, nomeadamente injuriando um dos polícias".Sob suspeita de que estaria na posse de estupefacientes, a polícia comunicou ao suspeito que iria proceder a uma revista sumária. O mesmo recusou-se e os polícias procederam "à restrição do suspeito e a uma revista coerciva do mesmo, tendo sido encontrado na sua posse haxixe e uma arma branca proibida, denominada "butterfly", pelo que se procedeu à sua detenção".O comunicado afirma ainda que os homem manteve, "quer durante o transporte para as instalações policiais, quer no interior das mesmas", uma comportamento exaltado, agressivo e com ameaças ao agente detentor.