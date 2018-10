Incêndio deflagrou por volta das 16h00 deste sábado.

Por Ana Isabel Fonseca | 17:00

Um camião ardeu na totalidade durante a tarde deste sábado, na Avenida do Mar, na Póvoa de Varzim.



O vídeo, captado por outros condutores que seguiam naquela via, mostra a violência do incêndio, que terá começado por volta das 16h00, quando o camião estava já a aproximar-se do acesso para a A28.



A corporação de Bombeiros da Póvoa de Varzim foi de imediato chamada para o local, tendo mobilizado seis bombeiros, apoiados por duas viaturas.



Ao que o CM conseguiu apurar, não se registaram feridos na sequência deste incêndio.