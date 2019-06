Despiste aparatoso em Barcelos deixa carro capotado entre árvores

Uma condutora despistou-se este domingo quando estava a chegar à ponte nova de Barcelos, em Rio Covo de Santa Eugénia.O violento despiste levou o carro a embater nos 'rails' de segurança, imobilizando-se a poucos metros do Rio Cávado.A condutora saiu do carro sozinha e não sofreu ferimentos. A PSP encontra-se no local assim como os bombeiros de Barcelos.Ao embater nos 'rails', o carro não se imobilizou porque, ao que apurou oa estrutura está presa com arames, não estando segura.Este terá sido o fator que levou à projeção do carro para zona de mato.