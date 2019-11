A Força Aérea Portuguesa resgatou um passageiro de um cruzeiro a cerca de 124 quilómetros, a sudoeste do Montijo.Segundo comunicado enviado esta terça-feira pela Força Aérea, o passageiro seguia no cruzeiro 'MSC Grandiosa'.A vítima, um homem de 47 anos, "precisava de assistência médica urgente e foi recuperado pela tripulação do EH-101 Merlin, de alerta na Base Aérea N.º 6, no Montijo", pode ler-se.A mesma fonte avançou que o homem foi posteriormente transportado para uma Unidade Hospitalar, em Lisboa.