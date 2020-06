GNR desmantela rede que burlava através de MB Way e detém nove pessoas em Campo Maior

Nove homens foram detidos esta quinta-feira em Campo Maior, Portalegre, durante uma megaoperação da GNR que desmantelou uma rede que se dedicava à prática do crime de burla através da plataforma tecnológica MB Way.Outras 16 pessoas, com idades compreendidas entre os 17 e os 56 anos, foram constituídas arguidas. A operação envolveu cerca de 250 militares e decorreu de uma investigação, desenvolvida há cerca de seis meses, a suspeitos que ludibriavam as vítimas levando-as a enviar-lhes dinheiro através da aplicação.No decorrer da megaopeação foram realizadas 19 buscas domiciliárias e 19 em veículos. Foram apreendido dispositivos eletrónicos, documentação, cerca de 3 mil euros em dinheiro, duas caçadeiras, uma arma de ar comprimido, diversas munições calibre 12, 11 doses de haxixe e vários artigos em ouro.