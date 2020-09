GNR faz maior apreensão "de sempre" de canábis em Portugal

A GNR de Santarém, através do Porto Territorial de Almeirim, apreendeu esta segunda-feira 23 mil pés de canábis, naquela que poderá ser a maior apreensão alguma vez feita em Portugal e uma das maiores na Europa.



A apreensão decorreu no âmbito de uma investigação por crime de extorsão. Os militares apuraram que os suspeitos estavam envolvidos na plantação, cultivo e venda de plantas de canábis. Um homem de 35 anos foi detido e um outro, de 50, constituído arguido no passado dia 1 de setembro.





Durante as diligências, as autoridades procederam ao cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em duas empresas, onde foram apreendidos cerca de 23 mil pés de canábis, num total de 14 toneladas, 17 sacos de sementes de canábis, com 91 quilos, oito recipientes com material de cultivo e fertilizantes, dois rolos de rede plástica, um telemóvel, um computador portátil, um atomizador mecânico para aplicar produtos fito farmacêuticos, um conjunto de rega e um distribuidor de adubos.