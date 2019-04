Homem apanha susto no Zoo de Lisboa: Chão de cabine de teleférico cai durante viagem

Publicação nas redes sociais denunciou o caso.

Um homem apanhou susto no Jardim de Zoológico de Lisboa no passado domingo depois de ter caído uma das tábuas da base da cabine de teleférico em que se encontrava.Nas redes sociais, Daniel Bernardo, partilhou um vídeo e fotografias do sucedido. O homem alerta as pessoas que visitam o espaço."Muita atenção a quem vai ao jardim zoológico de Lisboa. O teleférico é algo perigoso. Em plena viagem cai uma tábua do fundo em que se fosse uma criança caía lá em baixo. Erro de segurança bastante grave", pode ler-se na publicação.Daniel Bernardo estava a visitar o zoo com a família. Quando foram andar nos teleféricos decidiram ir separados. A mulher e as filhas foram numa cabine e o homem foi noutra, em que caiu parte da base.Ao, o Jardim Zoológico de Lisboa garante que a ocorrência se passou no passado dia 14 de abril e que foi levantado um inquérito para averiguar "a razão inexplicável do colapso do material".

O zoo afirma ainda que o equipamento com 25 anos é alvo de "inspeções periódicas", a última das quais aconteceu durante "janeiro e fevereiro" de 2019.



O Jardim Zoológico de Lisboa lamenta o sucedido e reitera que a prioridade é a segurança de todas as pessoas que visitam o zoo.