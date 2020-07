Um incêndio deflagrou no interior de prédio, que se encontra em obras, na Rua 21 de Agosto, em Viseu, ao início da manhã desta terça-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, as causas do fogo ainda não são conhecidas, pelo que a PSP está a investigar.O incidente não houve feridos a registar. O alerta ocorreu cerca das 08h30.