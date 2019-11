Madrinha do 'bebé sem rosto' revela emocionada: "Acredito que a luta que o Rodrigo trava tem um sentido maior"

Tânia Contente, a madrinha do 'bebé sem rosto', esteve esta segunda-feira na CMTV e revelou mais pormenores sobre o estado de saúde de Rodrigo, o menino que nasceu sem nariz, olhos e parte do crânio.Rodrigo já teve alta hospitalar e encontra-se em casa com os pais. O estado de saúde é uma incógnita pois, contrariamente ao que os médicos previam, o bebé "continua cá" embora tudo possa mudar a qualquer minuto.De acordo com Tânia, o bebé vive sem qualquer tipo de máquina, respira e alimenta-se sozinho e o prognóstico mantém-se reservado.

Marlene e David, pais do bebé, têm consciência que esta "será uma batalha que dificilmente será ganha".

"Eu acredito cada vez mais que a luta que o Rodrigo trava tem um sentido maior. Contrariamente a todas as expectativas, até por parte dos médicos que lhe davam horas de vida, o Rodrigo continua cá. É tudo imprevisível, permanecer connosco pode-se alterar em minutos", afirma.

Quanto a Artur Carvalho, o médico que falhou em diagnosticar os problemas de Rodrigo, Tânia tem uma mensagem para este.

"Gostaria de lhe dizer que é um cobarde, não tem a hombridade de encarar nem sequer os jornalistas, é um cobarde, para além de mau médico é um cobarde como homem", conclui.