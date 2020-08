"Não podemos tirar generalizações em relação à ferrovia": Marcelo visita local do acidente com alfa em Soure

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este sábado que não podem ser feitas generalizações sobre a ferrovia no âmbito do acidente desta sexta-feira com um alfa pendular que provocou a morte a duas pessoas e fez dezenas de feridos na Linha do Norte, em Soure.Marcelo visitou o local onde ocorreu o acidente. No local esteve também o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o Presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Rodrigues Nunes.O Presidente da República reforçou que o acidente desta sexta-feira não poderia servir para tirar "generalizações em relação à ferrovia".Durante o briefing dado no local, foi ainda anunciado a possível abertura de uma via de circulação pelas 00h00 deste domingo.