Quatro agentes da PSP feridos durante confrontos em bairro de Sintra. Veja as imagens

Quatro agentes da divisão de Sintra da PSP ficaram feridos, ao final da noite de ontem, em sequência de confrontos com moradores do bairro de Santa marta, em casal de Cambra. Pelo menos um homem foi detido.

O CM apurou que a Polícia foi chamada aquele bairro pouco antes da meia noite de segunda feira, devido a excesso de ruído ao que tudo indica causado por uma festa.

Os agentes empenhados foram recebidos com arremesso de pedras, garrafas, e outros objetos, e foi necessário pedir reforços. Já com um dispositivo mais musculado, a PSP foi forçada a disparar para o ar, munições de borracha, para dispersar os populares que enfrentavam e tentavam agredir as forças de segurança.

Fontes não oficiais da PSP referiram a existência de 4 polícias feridos, que precisaram de tratamento hospitalar. O CM contactou o oficial de serviço ao Comando da PSP, que se limitou a confirmar a ocorrência, remetendo mais informações para as relações públicas da mesma unidade policial.

O único detido, que terá apedrejado os polícias, é presente a tribunal esta terça-feira, em Sintra.