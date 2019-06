Vídeo arrepiante mostra criança a escapar a atropelamento por segundos em Faro

Nacional 125, no Patacão, em Faro.

"Um segundo mais cedo e os nossos corações ficariam para sempre naquele cruzamento. Antes de ver o vídeo, pensei que tinha sido culpa da mãe ao deixar uma criança tão pequena 'à solta', mas não, o miúdo soltou-se e ela correu de imediato atrás. Desta vez tudo correu bem", pode ler-se na descrição do vídeo, onde se podem ouvir os gritos de pânico dos responsáveis pela filmagem.





Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento arrepiante no qual uma criança escapa a um atropelamento quando atravessava uma passadeira a correr, durante a tarde da passada sexta-feira, junto à saída para a EstradaO menino estava acompanhado por mais quatro pessoas (duas mulheres e outras duas crianças), e seguia de mão dada com uma das adultas.Quando chegaram perto da passadeira, o menino largou a mão da mulher e começou a correr, tal como mostram as imagens. Os condutores que seguiam no lado oposto da estrada, cuja visibilidade estava reduzida devido a uma carrinha funerária, não se aperceberam da presença da criança e foram apenas frações de segundo que impediram que houvesse uma tragédia.O momento foi registado em vídeo por um casal que tinha acabado de parar para ceder a passagem aos peões na passadeira.A criança ainda bateu com um dos braços no veículo ligeiro, mas não terá ficado ferido.