Vídeo mostra autocarro a arder na TST do Laranjeiro em Almada

Incêndio aconteceu na noite de quarta-feira.

11:25

Um autocarro ardeu, na noite de quarta-feira, na TST do Laranjeiro, em Almada.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Setúbal, no local estiveram os Bombeiros de Cacilhas.



O alerta foi dado às 21h38.