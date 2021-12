O Ministério Público de Odemira deduziu acusação contra sete militares da GNR, que prestavam serviço no posto de Vila Nova de Milfontes, por 33 crimes, entre os quais se destacam sequestro, abuso de poder e ofensas à integridade física.A acusação é baseada no relatório final da responsabilidade da PJ de Setúbal, que o CM revelou em maio e inclui vídeos gravados pelos próprios arguidos enquanto maltratam e torturam imigrantes, todos do Hindustão que trabalham na agricultura.