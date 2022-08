"Vigilância ativa é vital para a operação de rescaldo": Proteção Civil sobre incêndios no País

O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, fez na manhã desta quinta-feira um balanço e um ponto de situação sobre os incêndios em Portugal.



Atualmente estão mais de 1200 operacionais a combater as chamas no território português, sendo que o incêndio na Serra da Estrela conta ainda com 1090 operacionais.





O incêndio no Parque Natural da Serra da Estrela fez até ao dia de hoje três feridos graves, segundo André Fernandes. Sobre o incêndio nas Caldas da Rainha, as chamas deixaram um morto, dois feridos ligeiros e uma pessoa assistida.Sobre esta perda, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil enviou condolências a todos os membros da família."Vigilância ativa é vital para a operação de rescaldo", acrescentou André Fernandes, numa situação em que as condições meteorológicas estão a agravar e não facilitam o trabalho dos bombeiros.Em atualização