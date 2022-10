Foi uma vingança por um tiroteio de 2013. Os três disparos que, a 10 de setembro, levaram o pânico ao centro comercial Almada Fórum, e que causaram ferimentos num joelho a uma menina de 5 anos que estava no local com a família e foi vítima inocente, foram efetuados por um homem de 34 anos - detido logo no local pela PSP - que se quis vingar de outro que o terá baleado com vários tiros, em Lisboa, há nove anos.



O atirador de Almada está em prisão preventiva indiciado por seis homicídios tentados. O escalar da violência, há um mês, terá sido culpa da sua mulher. Esta, de 31 anos, transportava a pistola numa bolsa e entregou-a ao marido, motivando-o a perseguir e disparar ao rival, que por sua vez estava com a companheira. A mulher do atirador foi agora detida pela PJ de Setúbal, após consolidação de prova. Ficou esta quinta-feira em domiciliária com pulseira eletrónica.