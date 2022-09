A Polícia Judiciária já deteve um homem suspeito de ser o autor do tiroteio que aconteceu no sábado à noite, no Almada Fórum, e que causou ferimentos a uma criança de cinco anos, que foi alvejada no joelho. Uma cliente, Susana Venâncio, de 39 anos, contou ao CM que foi ela que socorreu a menina. “Ela foi atingida quando ia a descer nas escadas rolantes com os pais”, afirmou.









