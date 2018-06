Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viola criança e ameaça família em Abrantes

Polícia Judiciária apanha predador após anos de abusos.

Por Tânia Laranjo | 10:08

Uma menina de 12 anos, que foi várias vezes violada por um vizinho, em Abrantes, manteve o segredo durante três anos.



Foi ameaçada pelo violador que começou por intimidá-la e depois passou para as ameaças à família da vítima. Quando soube que apresentaram queixa às autoridades, disse que os matava. E garantiu que nunca ninguém acreditaria na menina, esta quarta-feira, com 15 anos.



Ficaria em liberdade e recairia sobre a menor a culpa do que tinha acontecido.



O suspeito teve azar. A queixa apresentada na Polícia Judiciária de Leiria foi tida em conta. A menor foi sujeita a exames que confirmaram a veracidade da denúncia.



O suspeito foi preso - e indiciado por violação agravada - e ficou em prisão preventiva, situação em que se vai manter até ao julgamento.