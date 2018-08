Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viola jovem em praia depois de a atirar ao rio

Seguiu vítima de 18 anos a seguir a festa e abusou dela junto a rio.

Por Liliana Rodrigues | 09:04

Esperou que a jovem, de 18 anos, abandonasse a festa de despedida de um amigo, no passado sábado à tarde, na praia da Azenha Velha, junto ao rio Ave, em Riba d'Ave, Vila Nova de Famalicão, e seguiu-a sem que ela se apercebesse. Atacou-a quando estava de costas e empurrou-a para o rio.



Aflita e a gritar por socorro, por não saber nadar, foi retirada pelo mesmo agressor, de 17 anos, que lhe estendeu a mão. Seguir-se-iam novos momentos de terror: ainda a recuperar o fôlego, a vítima foi atirada para o chão, despida e violada.



Durante o crime, o agora detido, apontou e disparou uma arma de AirSoft - jogo recreativo semelhante ao Paintball - , atingindo a vítima, várias vezes, na cabeça e no tronco. "Mato-te a ti e à tua família toda", repetiu-lhe o violador. A estudante conseguiu fugir e encontrou um casal a quem pediu ajuda e que a levou ao Hospital de Famalicão.



Esta terça-feira, o violador já foi presente a tribunal, depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária do Porto. Está indiciado pelos crimes graves de homicídio na forma tentada, ofensa à integridade física e violação, mas o juiz decidiu libertá-lo enquanto aguarda pela acusação do Ministério Público.



Tem de se apresentar periodicamente na GNR e não pode contactar a vítima. Esta foi sujeita aos diversos exames médico-legais. O agressor foi detido no posto da GNR, quando estava a ser ouvido no âmbito de um processo por furto. Na praia, os inspetores recuperam balas de borracha com que o jovem atingiu a vítima, enquanto ameaçava matá-la.