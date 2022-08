Vigiava os movimentos da mulher, perseguia-a, telefonava-lhe constantemente. Acedia ao telemóvel da vítima e vasculhava o aparelho para saber com quem ela contactava e com quem trocava mensagens. Não a deixava usar saias nem maquilhagem. Não podia falar com a família nem sair com amigas. Da violência psicológica passou às agressões.









