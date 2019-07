Violador ataca tio com tesoura em Almada

Cumpriu pena por violação, saiu há pouco tempo da prisão, e já está novamente atrás das grades.Tudo porque o homem de 25 anos agrediu o tio, de 29, com uma tesoura, na casa do Monte da Caparica onde vivem. Acabou detido pela GNR.Segundo oapurou, a vítima encontrava-se na cozinha quando o sobrinho se aproximou, por trás, atingindo-o com a tesoura no pescoço.Foi a avó do agressor que deu o alerta.Este ficou também ferido e teve de ser hospitalizado, sob detenção. Foi avaliado por um psiquiatra e considerado responsável pelos seus atos. Recolheu às celas da prisão de Setúbal.A GNR tenta apurar as causas para o ataque.