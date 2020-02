Um homem de 36 anos foi preso pela PJ dos Açores, por suspeitas de ter abusado sexualmente da enteada durante 4 anos (2015 a 2019). A vítima, hoje com 13 anos, começou a ser atacada aos 9.Foram os vizinhos da família, numa ilha do grupo central dos Açores, que denunciaram o comportamento inadequado do homem com a enteada.A companheira do detido e mãe da vítima só souberam dos crimes quando este foi preso. Aguarda julgamento na cadeia.